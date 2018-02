Lesionado, Amoroso desfalca o Corinthians no domingo O técnico Emerson Leão começou a sexta-feira com um problema para a partida do Corinthians contra o São Bento, neste domingo, em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O atacante Amoroso está com uma inflamação no tendão do pé esquerdo e nem saiu do vestiário para participar do treinamento da manhã - um coletivo - no gramado do Parque São Jorge. Com o veto do departamento médico corintiano, quem deve ganhar uma chance na equipe titular é Christian, que entrou bem no segundo tempo da vitória contra a Ponte Preta ao substituir Jaílson. No terceiro gol do time, o atacante foi o responsável pela assistência perfeita para Rosinei marcar. Contra o São Bento, Christian e o próprio Jaílson deverão formar a dupla de ataque. "O Amoroso vai se tratar até melhorar de vez. Não dá mais para ficar só á base de antiinflamatórios", comentou Leão, durante a entrevista coletiva logo após o treinamento. Quem ainda vai demorar um pouco para jogar é Nilmar. Depois de ficar uma semana sem treinar por causa do imbróglio de sua situação com o Corinthians, o atacante se reapresentou na última quarta e ainda realiza exercícios físicos para recuperar a melhor forma. O jogador nem participou do coletivo desta sexta. A expectativa é que Nilmar faça sua reestréia no jogo contra o Ituano, no dia 27, no Pacaembu, pela quarta rodada do Paulistão. Mais uma novela? Além de Nilmar e Amoroso, Emerson Leão também não poderá utilizar outro atacante para enfrentar o São Bento. O boliviano Arce já está treinando com o grupo há mais de dez dias, mas até agora não foi inscrito na Federação Paulista de Futebol e na CBF. O motivo? Até o momento, a diretoria do Corinthians não fez o pagamento de 150 mil euros para o Oriente Petrolero e, assim, o clube da Bolívia ainda não enviou o atestado liberatório para que toda a documentação do atleta seja regularizada. "Isso será acertado nos próximos dias. Está tudo certo, sem problemas", disse Edvar Simões, gerente de futebol do clube paulista. Atualizado às 13h32