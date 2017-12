Lesionado, Baros pode desfalcar República Checa na estréia Uma lesão no pé direito pode deixar o atacante Milan Baros de fora do time titular da República Checa na partida contra os Estados Unidos, na segunda-feira, na estréia de ambas as seleções na Copa. O atacante, que sofre dores na planta do pé quando faz movimentos rápidos, sofreu a lesão no último amistoso da seleção checa, contra Trinidad e Tobago, na semana passada. A delegação da República Checa chegou à Alemanha na manhã desta quarta-feira (horário local) e em seguida se dirigiu a Westerburg, no centro do país, local de sua concentração. A equipe tem o primeiro treino em solo alemão marcado para a tarde desta quarta. Além de República Checa e Estados Unidos, o grupo E conta com as seleções de Itália e Gana, que também se enfrentam na segunda-feira.