Lesionado, Cássio desfalca o time do Corinthians por 30 dias

SÃO PAULO - Herói do título do Mundial de Clubes, no ano passado, Cássio vai desfalcar o Corinthians de três a quatro semanas. Nesta terça-feira, o departamento médico corintiano realizou exames de imagem no goleiro e constatou uma fratura incompleta na ulna, na região do punho esquerdo do jogador.

Assim, ele não teria condições de atuar em pelo menos um jogo das oitavas de final da Libertadores, uma vez que as datas reservadas para esta etapa da competição são 24 de abril, 1º e 8 de maio. Dependendo da recuperação e da tabela a ser definida pela Conmebol, Cássio só voltaria nas quartas de final, programadas para acontecer nas duas semanas seguintes. O goleiro, vale lembrar, foi decisivo nesta etapa da competição em 2012, quando impediu um gol de Diego Souza, do Vasco.

Cássio se machucou na partida diante do Millonarios, na semana passada. Ele já não atuou contra o São Bernardo, domingo, dando lugar a Julio Cesar. Nesta quarta, diante do San José (Bolívia), no Pacaembu, a tendência é jogar Danilo Fernandes, dando continuidade ao rodízio dos goleiros reservas promovido por Tite.

A assessoria de imprensa do clube confirmou que tanto Danilo quanto Julio Cesar estão concentrados para a partida desta quarta, apesar de o mais jovem ter sentido recentemente dores nas costas. O mais provável é que seja Danilo Fernandes a atuar nas oitavas de final.

Esta foi a quarta lesão de Cássio somente em 2013. O goleiro começou o ano com o ombro esquerdo machucado. Depois teve um problema muscular na coxa esquerda. Contra o São Paulo, sentiu uma lesão leve no quadril. Com a lesão no pulso, também não participará das quartas de final e da semifinal do Paulistão, caso o Corinthians se classifique.