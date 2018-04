Lesionado, Cristiano Ronaldo manda recado a torcedores: 'Voltarei mais forte'

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais nesta segunda-feira para tranquilizar os torcedores do Real Madrid por causa de sua lesão. No início da decisão da Eurocopa, ele levou uma pancada no joelho esquerdo que o tirou do restante partida em que Portugal derrotou a França por 1 a 0, na prorrogação, e conquistou a inédita taça.

"Quero mandar um abraço a todos os meus fãs. Dizer que estou bem e voltarei mais forte. Muito obrigado a todos. Viva Portugal", postou o astro em sua página no Instagram. O jogador se recupera de uma lesão no ligamento lateral do joelho.

Um vídeo publicado por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Jul 18, 2016 às 10:22 PDT

A previsão dos médicos é a de que ele fique fora das três primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. O Real Madrid estreia na competição em 21 de agosto contra o Real Sociedad, fora de casa. A expectativa é a de que Cristiano Ronaldo volte no duelo contra o Espanyol, fora de casa, pela quarta rodada.

PRÉ-TEMPORADA - O time madrilenho está em Montreal, no Canadá, para realizar a pré-temporada. Na primeira conversa com os jornalistas, o técnico Zinedine Zidane falou sobre os preparativos e possíveis contratações, como a de seu compatriota Pogba.

"Estou muito contente com o plantel que tenho. É difícil melhorar ainda mais. Se gosto do Pogba? Sim, gosto. É um bom jogador, mas existem muito bons jogadores. No momento, é um jogador da Juventus", esquivou-se.

Também desconversou sobre possíveis saídas, como a do colombiano James Rodríguez, que, por conta de ter disputado a Copa América Centenário, se reapresentará ao grupo apenas no dia 26, junto com Sergio Ramos e Modric, que jogaram a Eurocopa. "É um jogador do Real Madrid. Quando ele voltar, vou conversar com ele. É um jogador importante", comentou.