Lesionado, D'Alessandro desfalca o Inter na Libertadores O meia argentino D''Alessandro sofreu uma lesão no pé direito, no último domingo, e está fora do confronto do Internacional diante do Jaguares, pela Libertadores, nesta quarta, no Beira-Rio. A contusão aconteceu no treinamento da equipe, após um choque com o zagueiro Rodrigo.