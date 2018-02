Lesionado, Dodô desfalca o Botafogo contra o Ceará O atacante Dodô está fora da partida contra o Ceará, na quarta-feira, na estréia do Botafogo na segunda fase da Copa do Brasil. O jogador ainda não se recuperou das dores no calcanhar direito e, por isso, nem viajou para Fortaleza. ?É uma contusão que não é séria. Mas incomoda. O fato é que apesar do tratamento que o Dodô vem sendo submetido, ele continua desconfortável?, disse o medico do Botafogo, Márcio Cunha. ?Só que ele não jogaria no sacrifício. É comparável a uma dor-de-cabeça. Dá para se trabalhar com ela. E o jogador tem que saber conviver com a dor.? Apesar do discurso, o médico do Botafogo ressaltou que o mais importante é o jogador se sentir bem para atuar. E como Dodô, em conversa com o técnico do Botafogo, Cuca, se mostrou reticente para enfrentar o Ceará, o treinador optou por poupá-lo. Dodô deverá ser substituído mais uma vez por André Lima. O jogador, que atuou na goleada sobre o Friburguense por 7 a 0, no Maracanã, pela Taça Rio, havia se queixado de dores na panturrilha esquerda, mas treinou normalmente nesta segunda e seguiu com a delegação para Fortaleza.