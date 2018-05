Lesionado, Eto'o desfalca Chelsea contra o Atlético de Madrid

MADRI - O Chelsea ganhou um importante desfalque de última hora para o duelo diante do Atlético de Madrid, nesta terça-feira, no Vicente Calderón, pela primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O atacante Samuel Eto'o está com uma "pequena irritação" no joelho, como explicou o clube inglês, e sequer foi relacionado para o confronto.

É a segunda lesão de Eto'o em um curto espaço de tempo. No início do mês, o camaronês desfalcou o Chelsea na primeira partida das quartas de final contra o Paris Saint-Germain graças a uma lesão muscular. Ele se recuperou, voltou a atuar, mas semanas depois voltará a ficar fora da equipe, desta vez por um problema no joelho.

Por outro lado, o belga Eden Hazard está de volta à equipe. O meia sofreu uma contusão muscular no jogo de volta diante do Paris Saint-Germain, no qual precisou ser substituído no primeiro tempo. Desde então não havia atuado, mas está confirmado para pegar o Atlético.

Quem também está de volta é o goleiro Petr Cech, que ficou de fora do confronto diante do Sunderland, no sábado, por uma virose. Já Ivanovic, suspenso, Salah e Matic, que não estão inscritos na competição, completam a lista de desfalques.