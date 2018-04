Lesionado, Fabregas desfalca Arsenal na Liga dos Campeões

O meio-campista espanhol, de 22 anos, que brilhou na vitória por 2 x 0 no Celtic Park em 18 de agosto, sofreu uma contusão na perna durante partida do Campeonato Inglês contra o Portsmouth, no sábado.

"O exame reafirmou que ele não tem nenhuma distensão muscular, mas vai levar alguns dias para se recuperar", disse Wenger ao site oficial do Arsenal.

Fabregas pode também perder o clássico inglês contra o Manchester United no Old Trafford, no sábado. Mas Wenger manteve o otimismo sobre as chances do meia enfrentar os atuais campeões.

"Há uma chance de ele estar recuperado para o jogo no Old Trafford", acrescentou o técnico francês na véspera do jogo de volta contra o Celtic em Londres.

O vencedor do confronto pelas eliminatórias garante vaga na lucrativa fase de grupos da Liga dos Campeões.

