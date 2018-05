Lesionado, Fabregas desfalca Arsenal no sábado

O capitão do time se machucou na quarta-feira, no empate com o Burnley, logo após marcar o gol do Arsenal. "Se for um corte é pequeno e, no máximo, deixaria ele de fora por dez dias. Então não é uma lesão grave", afirmou o treinador.

No entanto, os exames no tendão ainda não ficaram prontos e podem indicar uma lesão maior. "Ainda não temos o resultado do exame. A única coisa certa é que ele não jogará no sábado", completou Wenger, que poderá contar com o meia brasileiro Denilson, recuperado de dores nas costas.

O Arsenal, que venceu de virada o Liverpool no final de semana, é o terceiro colocado da tabela, com 32 pontos, cinco a menos que o vice-líder Manchester United. A ponta é do Chelsea, que soma 40.