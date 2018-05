Lesionado, Griezmann é cortado e desfalca a França em amistoso

O técnico Didier Deschamps não poderá contar com um de seus principais jogadores para escalar a França no amistoso de terça-feira diante da Costa do Marfim. Por conta de um problema físico, a Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou neste domingo o corte do atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid.

Talvez o principal jogador do país na atualidade, Griezmann ficará fora do amistoso na cidade de Lens por conta de um hematoma no pé esquerdo. O atacante sofreu a lesão na vitória da última sexta-feira sobre a Suécia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, e a comissão técnica definiu seu corte.

"Estou decepcionado por perder uma partida com a seleção, ainda mais por uma lesão", resumiu Griezmann em vídeo publicado pela FFF, em que aparece deixando a concentração. O jogador já voltou para Madri, onde dará início ao tratamento com os médicos do Atlético.

A lesão de Griezmann não é grave, mas, como trata-se de um amistoso, os franceses optaram por não forçar. Deschamps se apressou em informar que nenhum outro jogador será convocado para o lugar do atacante.