Lesionado, Harison segue fora da Ponte A esperança da comissão técnica da Ponte Preta em contar com o retorno do meia Harison para o jogo diante do Rio Branco, sábado à tarde, em Americana, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, não existe mais. Ele estava animado com sua volta aos treinos, mas nesta manhã, num coletivo voltou a sentir dores na coxa direita e acabou vetado, de novo, pelo departamento médico. O treino aconteceu em Itatiba e o meia começou bem, inclusive marcando um gol. Mas depois sentiu dores na pernas, aparentemente uma contratura muscular no mesmo local onde sofreu distensão muscular há três semanas. Novos exames vão dar, com exatidão, a gravidade da lesão. Harison vinha sendo o principal jogador do time no início do torneio estadual e marcou seis gols. Não joga há três jogos. Por isso mesmo, era uma das esperanças para ajudar a tirar o time da zona do rebaixamento. O time campineiro soma apenas sete pontos em dez rodadas, ocupando a 18ª posição. O time só deve ser confirmado após o coletivo de quinta-feira.