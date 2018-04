Lesionado, Iniesta vira desfalque do Barça na final da Supercopa

O meio-campista Andrés Iniesta é a principal ausência na lista de 19 jogadores relacionados pelo técnico Ernesto Valverde, do Barcelona, divulgada nesta terça-feira, para a decisão da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, na quarta, no estádio Santiago Bernabéu, às 18 horas (de Brasília), em Madri - a primeira partida foi vencida pela equipe madrilenha, no Camp Nou, por 3 a 1.

Além dele (que tem uma lesão muscular no músculo da coxa direita), o meia brasileiro Rafinha e o zagueiro belga Thomas Vermaelen, ambos também lesionados, estão fora do confronto. Também foram deixados de fora da listagem, por questões técnicas, Arda Turan, Samper e Munir, além dos brasileiros Marlon e Douglas.

Iniesta, de 33 anos - campeão mundial pela seleção espanhola na Copa de 2010 -, fez um trabalho físico específico nesta terça no centro de treinamento do clube, em Barcelona, junto com Vermaelen. O restante da equipe treinou normalmente sob o comando de Valverde.

Confira a lista dos 19 atletas relacionados pelo treinador do Barcelona para o duelo diante do Real Madrid: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Luis Suárez, Lionel Messi, Javier Mascherano, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti e Aleñá.