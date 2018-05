Lesionado, Kaká desfalca o Real na Liga dos Campeões

Após o triunfo pelo Espanhol, os jogadores do Real já trabalharam neste domingo e o técnico Manuel Pellegrini teve que definir os 20 atletas que viajarão à França. Como Kaká ainda não está completamente recuperado de uma pubalgia, o treinador chileno decidiu poupar o meia, com a esperança de que ele possa retornar ao time no próximo final de semana.

Além de Kaká, Pellegrini ainda terá mais três desfalques por lesão: o zagueiro alemão Metzelder, o meia Guti e o atacante holandês Van Nistelrooy. Por outro lado, o volante francês Lassana Diarra volta ao time após cumprir suspensão na partida contra o Almería pela expulsão no clássico diante do Barcelona.

Sem Kaká, o Real Madrid precisa apenas de um empate em Marselha para avançar às oitavas na Liga dos Campeões. A equipe espanhola lidera o Grupo C, com dez pontos, e só perde a vaga caso seja derrotada pelo Olympique por uma boa diferença de gols e o Milan, segundo colocado da chave, vença o Zurich.