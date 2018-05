O meia brasileiro Kaká não se recuperou de uma lesão na virilha e vai desfalcar o Real Madrid na partida de terça-feira contra o Olympique de Marselha pela Liga dos Campeões.

Kaká treinou em separado durante a semana e não entrou em campo na vitória do Real por 4 a 2 sobre o Almeria, no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O Real lidera o Grupo C, dois pontos à frente do Milan, e com três de vantagem para o Olympique.