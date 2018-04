Lesionado, Leandro Damião vai desfalcar Inter em estreia

PORTO ALEGRE - O atacante Leandro Damião, que segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita sofrida na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho, vai desfalcar o Internacional na estreia do Brasileirão, neste sábado, contra o Vitória, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O atleta era visto como dúvida do técnico Dunga até a última quinta-feira, mas nesta sexta acabou sendo vetado pelo departamento médico do clube gaúcho. "Nós decidimos não liberar o jogador para a partida contra o Vitória. Ele está recuperado da lesão, mas ainda precisa de uma reabilitação física", disse o médico Matheus Falcão.

Com a ausência de Leandro Damião, Dunga deverá confirmar o Inter com Rafael Moura formando dupla de ataque com o uruguaio Diego Forlán. O primeiro deles já havia treinado entre os titulares em treino na última quinta-feira e é favorito a jogar até porque, assim como Damião, está acostumado a atuar como atacante de referência na grande área.

E Rafael Moura soube que deverá ser titular neste sábado justamente no dia em que completou 30 anos de idade. Praticamente escalado, ele destacou a importância de o Inter iniciar bem este Brasileirão. "Estamos confiantes, o grupo trabalhou bem e vamos fazer uma boa partida. Esperamos conquistar os três pontos. Nós precisamos arrancar com um resultado positivo diante do Vitória. Vamos buscar o título do Brasileirão rodada a rodada", projetou.

Antes de seguir com o time colorado rumo a Salvador na tarde desta quinta, Dunga comandou um treino tático pela manhã no CT do Parque Gigante e deverá mandar a campo neste sábado a seguinte formação titular: Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Airton, Willians, Fred e D''Alessandro; Diego Forlán e Rafael Moura.