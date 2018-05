Lesionado, Luís Fabiano atrasa seu retorno ao Sevilla

O Sevilla anunciou que o atacante brasileiro Luís Fabiano, lesionado, não voltará nesta segunda-feira ao trabalho após as férias de Natal, pois tem permissão para prolongar a estadia no Brasil.

Além do brasileiro, também estão na mesma condição os argentinos Federico Fazio e Lautaro Acosta. Luís Fabiano teve uma entorse no tornozelo em 5 de dezembro, e ficará afastado até o final de janeiro e só voltará a Sevilha na quarta.

O Sevilla também retomará o trabalho com as ausências do atacante malinês Frederic Kanouté e do meia marfinense Didier Zokora, convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa do Mundo da África do Sul de 2010. Além disso, não foi resolvida a incógnita em torno do belga Tom De Mul, que antes do Natal estava há várias semanas na Holanda com o tratamento de uma lesão.