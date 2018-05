Lesionado, Luís Fabiano só retorna no final de janeiro

O atacante Luís Fabiano, da seleção brasileira, só deverá voltar a jogar no meio de janeiro, de acordo com os médicos do Sevilla. O jogador machucou o tornozelo direito no início de dezembro e, inicialmente, retornaria aos gramados no início do próximo mês.

Segundo o médico Juan Ribas, não há uma data definida para o seu retorno. "Se tudo der certo, ele estará disponível novamente no meio ou no final de janeiro", informou o especialista. No momento, o atacante se recupera da lesão em São Paulo.

Ele sofreu uma entorse de grau 2 no tornozelo direito durante o empate por 1 a 1 entre o Sevilla e o Real Valladolid, no dia 5, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Por causa da lesão, o atacante é desfalque certo do Sevilla para o jogo de ida da Copa do Rei contra o atual campeão Barcelona, em 5 de janeiro.