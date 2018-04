Lesionado, Marcos Senna vai se apresentar à Espanha

O volante brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna, do Villarreal, que deixou o jogo contra o Osasuna por causa de uma lesão muscular, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, vai se apresentar nesta terça-feira à seleção espanhola que enfrentará Bélgica e Estônia, nos dias 5 e 9 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010.

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo site oficial do Villarreal, que informou que o jogador será reavaliado pelos médicos da seleção espanhola para saber se terá condições de defender o país nos confrontos.

Na nota publicada pelo Villarreal, o clube faz questão de ressaltar que as dores musculares sentidas pelo jogador foram na coxa esquerda e nada têm a ver com o problema na perna direita que tirou Marcos Senna do fim da temporada passada e da Copa das Confederações.

Após a partida contra o Osasuna, que terminou em 1 a 1, Marcos Senna já iniciou trabalho de fisioterapia no Villarreal, que, em um primeiro diagnóstico, informou que a lesão sofrida pelo jogador não foi grave.