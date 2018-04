Lesionado, Messi ficará de 2 a 3 semanas sem jogar

Campeão nacional antecipado desde o último sábado, o Barça ainda tem três partidas a realizar neste Espanhol e não está descartada a possibilidade de o astro argentino atuar na rodada final da competição, no dia 1.º de junho, contra o Málaga, no Camp Nou.

Por meio do comunicado que publicou em seu site oficial nesta quarta, o Barcelona informou que o atacante, submetido a exames na última segunda-feira, tem um problema muscular no bíceps femoral da perna direita e que "sua evolução marcará a disponibilidade do jogador para futuras partidas".

Messi vem tendo problemas musculares na perna direita de forma recorrente nos últimos tempos. Anteriormente, ele acusou a lesão no dia 2 de abril, na França, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain.

Por causa da lesão na perna direita, o maior craque da atualidade só jogou em parte do segundo tempo da partida de volta diante do PSG. Mesmo assim, foi decisivo ao iniciar a jogada que resultou no gol do Barça no confronto que terminou em 1 a 1 e levou a equipe às semifinais.

Desde então, porém, ele nada conseguiu fazer de produtivo no jogo de ida diante do Bayern de Munique, na semifinal da Liga dos Campeões, na qual o time alemão goleou por 4 a 0, e depois o argentino acabou ficando fora do confronto de volta. E, após o primeiro duelo deste mata-mata, Messi só voltou a ser titular pelo Barça no último domingo, quando se lesionou diante do Atlético de Madrid.

Caso não possa atuar nem na rodada final deste Campeonato Espanhol, Messi terá ao menos como consolo o fato de que deverá ficar à disposição da seleção argentina para os confrontos diante da Colômbia, no dia 7 de junho, e Equador, quatro dias depois, ambos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.