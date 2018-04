Lesionado, Messi passará por exames nesta segunda

BARCELONA - O Barcelona confirmou que Lionel Messi passará por exames médicos nesta segunda-feira para saber qual a gravidade da lesão na coxa direita do meia. Sentindo dores musculares, o craque deixou a equipe com dez jogadores em campo durante a partida contra o Atlético de Madrid neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, uma vez que o técnico Tito Vilanova já havia feito as três substituições.

De acordo com o treinador, Messi "aparentava estar bem, mas como ocorre com qualquer dor muscular, os problemas aparecem de repente". Dessa forma, afirmou Vilanova, a melhor solução foi retirá-lo do jogo. E o atleta saiu de campo até porque as dores musculares na coxa direita estão sendo recorrentes e chegaram a deixa-lo de fora do confronto de volta com o Bayern de Munique, na Espanha, pela semifinal da Copa dos Campeões.

Além de Messi, Daniel Alves e Adriano também não ficaram em campo até o final da disputa, vencida de virada pelo Barcelona por 2 a 1. Ambos foram substituídos por reclamarem de desconfortos na região lombar e na coxa direita, respectivamente.