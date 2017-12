Lesionado, Morais desfalca Vasco em treino O meia Morais foi o desfalque do Vasco no treinamento desta sexta-feira por causa de dores no tornozelo direito. O jogador que não pôde estrear com o time no segundo turno do Campeonato Estadual, na quarta-feira, por precisar cumprir suspensão automática, também está com problemas contratuais, já que seu compromisso com o clube termina na segunda-feira. Por ter atuado na quarta-feira, vencendo o Madureira, o Vasco folgará neste final de semana. Com a folga, o técnico vascaíno Geninho optou por intensificar os treinos do time para entrosar os jogadores e melhorar o sistema defensivo. Geninho contou nesta sexta-feira ter sido "sondado" para ir ocupar a vaga do técnico Ivo Wortmann, no Goiás. De acordo com o treinador, o "convite" não foi oficial, mas de uma pessoa ligada à diretoria do clube. "Tive contato com uma pessoa ligada ao Goiás, um amigo meu, que me perguntou se haveria possibilidade de aceitar conversar. E fui taxativo dizendo que não", disse Geninho. "Estou bem no Vasco e não quero trocar de clube. Fico contente em saber do interesse do Goiás, principalmente, porque não foi a primeira vez que eles me procuraram."