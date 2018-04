Lesionado, Nesta desfalca Milan até o final do ano O técnico Massimiliano Allegri terá um importante desfalque para armar o Milan nas próximas partidas. O clube informou nesta sexta-feira que o zagueiro Alessandro Nesta, com uma lesão muscular na coxa, ficará cerca de um mês afastado, o que deve fazer com que eles só volte a jogar no ano que vem.