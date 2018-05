Lesionado, Neuer confia que voltará ao Bayern de Munique na quarta

MUNIQUE - Manuel Neuer afirmou nesta quinta-feira que está confiante na possibilidade de poder defender o Bayern de Munique na próxima quarta, contra o Real Madrid, na Espanha, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. O goleiro se recupera de uma lesão muscular na panturrilha e projetou seu retorno ao time depois de ter sido desfalque na goleada por 5 a 1 sobre o Kaiserslautern, na última quarta, pela semifinal da Copa da Alemanha.

Por causa de sua lesão, Neuer acabou sendo substituído no intervalo da partida na qual o Bayern foi batido por 3 a 0 pelo Borussia Dortmund, no sábado passado, em casa, pelo Campeonato Alemão. Em razão do problema, ele também acabou sendo descartado da partida seguinte com o Kaiserslautern.

Nesta quinta-feira, porém, Neuer avisou que não conta com a possibilidade de voltar a ser baixa da equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola. "Eu me sinto bem e tenho a sensação de que vou poder jogar na quarta-feira", disse.

Sem Neuer, Guardiola se viu obrigado a escalar o atual terceiro goleiro do Bayern, Lukas Raeder, no segundo tempo do jogo com o Borussia e depois no confronto diante do Kaiserslautern, pois o reserva direto da posição, Tom Starke, também está lesionado.