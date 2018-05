Lesionado, Neymar afirma que pretende voltar a jogar na temporada

BARCELONA - Confiante, o atacante Neymar pretende voltar a jogar antes da Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, ele afirmou que quer estar totalmente recuperado de uma lesão no pé esquerdo a tempo de defender o Barcelona na última rodada do Campeonato Espanhol.

Neymar se machucou na final da Copa do Rei, no dia 16, quando o departamento médico estipulou um prazo de um mês para o seu retorno aos gramados. Se o prazo for cumprido sem imprevistos, o brasileiro teria condições de vestir a camisa do Barcelona contra o líder Atlético de Madrid no fim de semana do dia 18 de maio - a partida tem potencial para decidir o título porque os catalães estão quatro pontos atrás do rival madrilenho.

"Espero me recuperar e jogar a última partida. Se eu tiver possibilidades de ajudar a equipe, o farei", disse o atacante, que ainda confia no título. "Temos que lutar até o final. A esperança é a última a ser perdida. Se tivermos apenas 1% de chance de ganhar o título, temos que agarrá-la".

Se não conseguir voltar aos gramados a tempo de ajudar o Barcelona no Espanhol, Neymar só jogará novamente nos amistosos da seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo. O time nacional enfrentará o Panamá, no dia 3 de junho, em Goiânia, e a Sérvia, dia 6, em São Paulo. A estreia no Mundial está marcada para o dia 12, contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.