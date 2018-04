Lesionado, Pepe deixa seleção portuguesa e volta ao Real Madrid

O zagueiro Pepe desfalcará a seleção portuguesa no amistoso desta terça-feira diante de Cabo Verde, em Estoril. A federação do país informou que o jogador não se recuperou de uma lesão muscular e, por isso, foi cortado do duelo. Ele se reapresentaria ao Real Madrid ainda nesta segunda.

Pepe já havia sido desfalque na vitória por 2 a 1 diante da Sérvia, no domingo, pelas Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem, justamente por conta de problemas musculares. A expectativa era de que ele se recuperasse a tempo do duelo diante dos africanos, o que não aconteceu.

Com isso, Pepe se junta a uma longa lista de atletas liberados da partida. Rui Patrício, Bosingwa, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Eliseu, Tiago, João Moutinho, Nani, Fábio Coentrão, Cristiano Ronaldo, Danny, José Fonte, Quaresma e William Carvalho estavam disponíveis para pegar a Sérvia e não duelarão com Cabo Verde. Por isso, o técnico Fernando Santos chamou outros 14 nomes.

Se Pepe era esperado no Real, quem já se reapresentou e inclusive treinou ao lado dos companheiros foi Gareth Bale. Destaque na vitória do País de Gales por 3 a 0 diante de Israel, no sábado, ao marcar dois gols, o jogador foi o primeiro daqueles que serviam suas seleções no fim de semana a voltar a trabalhar no CT do clube.