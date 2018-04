Lesionado, Pizarro desfalca o Werder por até 4 semanas

Pizarro sofreu a contusão no último sábado, durante a goleada sofrida diante do Borussia Mönchengladbach, por 5 a 0. O jogador passou por alguns exames que apontaram um rompimento no tendão e confirmaram o tempo de afastamento, que o próprio atacante avaliou como "muito ruim".

O peruano de 33 anos vivia uma grande fase nesta temporada, tendo marcado 11 gols em 12 partidas, e ajudou o Werder Bremen de forma decisiva a chegar à quinta colocação do Campeonato Alemão, com 23 pontos. Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história da competição, com 153 gols.