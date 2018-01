Lesionado, Reus desfalcará Borussia Dortmund em dois jogos e só voltará em 2016

O meia-atacante não poderá enfrentar o Augsburg, nesta quarta, fora de casa, pela terceira fase da Copa da Alemanha, assim como não irá encarar o Colônia no sábado, pelo Campeonato Alemão, onde o atual vice-líder da competição voltará a jogar fora de seus domínios antes da pausa de inverno do torneio nacional.

Assim, Reus só deve retornar à equipe no próximo dia 23 de janeiro, contra o Borussia Mönchengladbach, quando o Campeonato Alemão será retomado após mais de um mês de parada forçada pelo rigoroso inverno no país.

Sem Reus, o time de Dortmund deverá contar com Shinji Kagawa como substituto nos dois próximos jogos. O japonês já entrou bem na equipe no decorrer do duelo diante do Eintracht, contra quem deu belo passe para um dos gols do jogo, e agora ganhará chance de mostrar serviço por mais tempo nestes confrontos que fecham o ano.

Desfalque, Reus lesionou a virilha pela terceira vez apenas neste ano, depois de também ter sofrido com o problema em abril e em novembro. Ele é o segundo principal artilheiro do Borussia no Campeonato Alemão, com oito gols, ficando atrás na equipe apenas de Pierre-Emerick Aubameyang, goleador máximo da competição, com 18 bolas na rede.