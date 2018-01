Lesionado, Sakho será baixa do Senegal na Copa Africana de Nações

O atacante Diafra Sakho será baixa certa da seleção do Senegal na Copa Africana de Nações, que será disputada entre 14 de janeiro e 5 de fevereiro, no Gabão. De acordo com o West Ham, clube do jogador, um problema físico vai afastar o atleta dos gramados por até dois meses.

"Estamos acreditando que ele deve voltar somente em março. Então, está definitivamente fora da Copa Africana", afirmou Slaven Bilic, técnico do West Ham. Sakho ficará afastado do time e da seleção por causa de um problema nas costas. Pela estimativa dos médicos do clube inglês, o atacante ficará de fora de seis a oito semanas.

O jogador de 26 anos vem ganhando poucas oportunidades na atual temporada do Campeonato Inglês. Jogou apenas dois jogos, marcando um gol. Para o técnico do West Ham, trata-se da terceira baixa no ataque do time. Antes de Sakho, o treinador perdeu Andy Carroll e Andre Ayew.