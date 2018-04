Lesionado, Sergio Agüero desfalcará City por até 6 semanas

O técnico do Manchester City, Manuel Pellegrini, revelou nesta terça-feira que o atacante Sergio Agüero irá desfalcar o time inglês por até seis semanas por causa de uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo. O jogador argentino se machucou no segundo minuto do confronto em que o seu time venceu o Everton por 1 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Inglês.

Pellegrini fez a revelação na capital italiana, onde o City encara a Roma, nesta quarta, em duelo decisivo pela rodada final do Grupo E da Liga dos Campeões. De acordo com o treinador, um exame de ressonância magnética confirmou a gravidade da lesão que fará o atacante ficar afastado "quatro, cinco ou seis semanas".

Se ficar o período mínimo previsto de quatro semanas longe dos gramados, o argentino já irá desfalcar o City em sete partidas, incluindo cinco do Campeonato Inglês, no qual hoje o time ocupa o segundo lugar, apenas três pontos atrás do líder Chelsea. Agüero é o atual artilheiro isolado da competição, com 14 gols marcados.