Lesionado, Válber pode desfalcar Mogi O experiente meio-campista Válber é a maior dúvida do Mogi Mirim para o jogo contra a Inter de Limeira no estádio Wilson de Barros, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Ele ainda se recupera de uma contratura muscular que o afastou do último jogo. Se não puder atuar, Ênio será o seu substituto.