Lesionado, Varane deve desfalcar o Real nas oitavas da Liga dos Campeões

O técnico Zinedine Zidane ganhou um problema nesta sexta-feira para escalar o Real Madrid. O zagueiro Raphael Varane foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da perna esquerda e deverá ser problema até para o confronto diante do Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Como costuma fazer, o Real não divulgou a previsão de afastamento de Varane. A imprensa do país, no entanto, especula que o jogador deverá ficar cerca de cinco semanas sem atuar. Com isso, não teria condições de encarar o Napoli no confronto de volta, dia 7 de março, na Itália.

Se a previsão estiver correta, Varane pode se transformar em problema também para a seleção francesa. Ele desfalcaria a equipe do técnico Didier Deschamps diante de Luxemburgo, no amistoso que será disputado no dia 28 de março.

Mas Varane pode não ser a única baixa do Real para as próximas partidas. O lateral-direito brasileiro Danilo sentiu um problema muscular e treinou separado do grupo nesta sexta. A tendência é que ele não enfrente o Villarreal neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.