Lesionado, Vitolo dá lugar a Lucas Vázquez na seleção espanhola

A seleção espanhola sofreu uma alteração em seu elenco disponível para as duas próximas partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. O atacante Vitolo foi cortado por causa de uma lesão. Para sua vaga, foi convocado Lucas Vázquez, do Real Madrid.

Segundo a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Vitolo sofreu uma distensão no ligamento colateral do joelho durante um treino com sua equipe, o Las Palmas, no último domingo. Examinado, o jogador foi vetado e, em seu lugar, o técnico Julen Lopetegui chamou Vázquez.

A seleção espanhola, aliás, apresentou-se nesta segunda-feira. As atenções estavam todas voltadas para o atacante David Villa, que, aos 35 anos, foi convocado pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2014.

"Estou muito contente, não sei mais o que dizer, não tenho palavras. Estou vivendo um sonho. Estar aqui outra vez é motivo de orgulho para mim, não só pela convocação, mas também pelas demonstrações de carinho. Não esperava que tanta gente fosse se alegrar com minha volta. Faz dois dias que estou incrédulo", disse.

Com Villa e Vázquez, a seleção espanhola vai encarar a Itália, em 2 de setembro, no Santiago Bernabéu, em Madri, e Liechtenstein, fora de casa, três dias depois. A equipe está empatada em 16 pontos com os italianos no Grupo G das Eliminatórias Europeias, mas lidera a chave por possuir um melhor saldo de gols.