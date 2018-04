Lesionado, Wilshere desfalcará Inglaterra contra Brasil

O jogador vinha sentindo dores no local e não conseguiu completar nenhuma das últimas seis partidas que fez pelo Arsenal. No entanto, sua lesão não preocupar para a próxima temporada. "Wilshere precisará passar por uma pequena, delicada cirurgia para remover um pequeno fragmento. Ele não será problema", comentou Wenger.

A cirurgia fará com que Wilshere não tenha condições de jogo para reforçar a Inglaterra no amistoso diante da Irlanda, no próximo dia 29, em Wembley. O jogador também está fora da partida contra o Brasil, marcada para o dia 2 de junho, que fará parte da preparação brasileira para a Copa das Confederações.

Apesar das dores, Wilshere pode ser utilizado em parte das últimas duas partidas do Arsenal, contra Wigan, nesta terça, e Newcastle, no domingo. Isso porque a equipe ainda briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. "No momento, o Jack joga com analgésicos e eu o utilizo apenas quando necessário", disse Wenger.