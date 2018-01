Lesionados, Cristiano Ronaldo e Benzema desfalcam Real Madrid na Alemanha

De acordo com comunicado divulgado pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo sofreu "uma lombalgia no último treinamento", enquanto que Benzema tem "uma sobrecarga muscular na perna esquerda".

Diante dessas baixas, Benítez decidiu levar dois jovens promissores para a Alemanha. O meia Marco Asensio e o atacante Borja Mayoral, ambos campeões europeus pela seleção espanhola sub-19, foram relacionados pelo treinador.

Os laterais brasileiros Danilo e Marcelo, além do volante Casemiro, também estão entre os jogadores que seguem para o torneio amistoso. O Real Madrid enfrenta nesta terça-feira o Tottenham. No dia seguinte, o duelo, pelo terceiro lugar ou pelo título, será com Bayern de Munique ou Milan.

Confira a lista de relacionados do Real Madrid:

Goleiros: Keylor Navas, Casilla e Ruben Yanez.

Defensores: Varane, Pepe, Ramos, Nacho, Marcelo Carvajal, Arbeloa e Danilo.

Meio-campistas: Kroos, James, Bale, Casemiro, Modric, Cheryshev, Isco, Illarramendi, Marco Asensio e Odegaard.

Atacantes: Jesé, Lucas Vázquez, Borja Mayoral.