Lesionados e Boquita voltam ao Corinthians no clássico

O Corinthians deve contar com uma série de reforços no clássico contra o Santos, no Pacaembu, na próxima quarta-feira, quando a equipe do Parque São Jorge voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o médico do clube, Paulo de Faria, confirmou que cinco jogadores titulares que estão lesionados poderão retornar ao time.

"Temos grandes possibilidades de ter as voltas de Felipe, Alessandro, William, Edu e Chicão", afirmou Faria, que ao mesmo tempo lamentou o fato de o clássico contra o Santos ter sido antecipado do dia 6 para o dia 2 de setembro. "Infelizmente, com os jogos antecipados você perde tempo de reabilitação. Mas estamos contando com o retorno deles", reforçou o médico corintiano.

Já sobre a volta de Ronaldo, que se recupera de cirurgia na mão esquerda, Paulo de Faria foi cauteloso. "Fizemos um protocolo de reabilitação e ele está sendo cumprido direitinho, sem pular etapas. O Ronaldo deve voltar dia 20 ou 27 de setembro", avisou.

Além dos lesionados, o Corinthians terá, contra o Santos, o retorno do atacante Boquita, que ficou dez dias treinando com a seleção brasileira Sub-20 que se prepara para o Mundial da categoria. O jogador volta aos treinos com o elenco corintiano nesta sexta-feira.

Assim, Boquita se junta ao atacante Dentinho e ao volante Jucilei, que cumpriram suspensão contra o Barueri, na última quarta-feira, como opções do técnico Mano Menezes para o confronto contra o Santos.