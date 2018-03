Lesionados em amistoso, zagueiros do México são afastados por tempo indeterminado

Depois de se lesionarem de forma mais grave no amistoso em que o seu país foi derrotado por 1 a 0 pela Croácia, em duelo de preparação para a Copa do Mundo de 2018 encerrado na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), em Arlington, nos Estados Unidos, os zagueiros titulares da seleção mexicana, Nestor Araujo e Carlos Salcedo, foram afastados dos gramados por tempo indeterminado.

A informação foi anunciada na manhã desta quarta pela Federação Mexicana de Futebol. Assim, a dupla de defensores se tornou dúvida para o Mundial que será realizado a partir do dia 14 de junho, na Rússia, onde a equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio vai estrear na competição no dia 17, contra a Alemanha, em Moscou. Também na primeira fase do torneio, o time nacional enfrentará a Coreia do Sul e a Suécia.

Araujo lesionou o joelho esquerdo aos 14 minutos do primeiro tempo e, com muitas dores, deixou o amistoso com os croatas e precisou ser levado em seguida a um hospital em Dallas, cidade que fica próxima a Arlington, no Texas.

Em um primeiro momento, temeu-se pela possibilidade de o defensor ter rompido o ligamento cruzado do joelho, o que o tiraria definitivamente da Copa. Porém, exames iniciais apontaram que ele sofreu lesões no menisco e um ligamento, que não se rompeu. O jogador será reavaliado após a sua chegada ao México antes de os médicos apontarem qual é o tipo de tratamento mais adequado para o seu caso.

Salcedo, por sua vez, se lesionou no segundo tempo da partida contra a Croácia ao cair de mal jeito com o seu ombro esquerdo no gramado em uma disputa pela bola. Por causa da queda, o atleta do Eintracht Frankfurt fraturou a clavícula esquerda. Trata-se da mesma lesão que no ano passado lhe tirou das últimas partidas do México da Copa das Confederações, da Rússia, e também dos primeiros jogos da campanha do seu time nesta temporada do Campeonato Alemão.

Em 2017, inclusive, esta lesão acabou motivando a realização de uma cirurgia que obrigou Salcedo a se afastar dos gramados por dois meses.