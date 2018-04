Lesionados, Ribéry e Robben viram desfalques no Bayern

A quarta-feira não foi só de alegrias para o técnico do Bayern de Munique, Josep Guardiola. Apesar da goleada de 7 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk e da vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, o treinador deixou o gramado do Allianz Arena preocupado com duas importantes baixas na equipe para a sequência da temporada.

O meia Franck Ribéry e o atacante Arjen Robben sofreram lesões durante a partida e já são desfalques certos para a rodada do Campeonato Alemão no fim de semana. A dupla foi descartada da partida contra o Werder Bremen pelo departamento médico do clube alemão na manhã desta quinta.

Robben deixou a partida contra o Shakhtar aos 19 minutos devido a uma fisgada na coxa. Ribéry passou mais tempo em campo e chegou a balançar as redes antes de sair do jogo, no segundo tempo, com dores no tornozelo. Outra baixa garantida para o fim de semana é o volante Xabi Alonso. Suspenso, nem viajará com o grupo para a cidade de Bremen.

Em compensação, Guardiola deverá ter o retorno do capitão Philipp Lahm. O lateral, que também atua como volante, foi relacionado na quarta pela primeira vez desde que se lesionou. Outra boa notícia para o treinador foi a participação do meia Thiago Alcântara nas atividades desta quinta. Foi seu primeiro treino desde outubro.