Lesionados viajam, mas Josué deve desfalcar o São Paulo O zagueiro André Dias, o volante Josué e o atacante Aloísio, que se contundiram contra o Corinthians viajam com o elenco para Buenos Aires, nesta terça-feira de manhã, mas não tem presença garantida diante do Estudiantes. ?Eles ficarão fazendo tratamento até quarta-feira. Vão jogar os que não tiverem dor?, disse o médico José Sanchez. ?Nenhum deles teve lesão de fibra, o que nos deixa otimistas.? Josué, com uma contratura na região posterior da coxa esquerda, é o que mais preocupa e tem menos chances de atuar. Deve ser substituído por Ramalho - que entrou no seu lugar contra o Corinthians, domingo, e tem experiência em Libertadores: foi capitão do Santo André, na competição, em 2005. O centroavante Aloísio tem uma inflamação na coxa esquerda e é dúvida. Se for vetado, pode ser substituído por Lima. Outra alternativa do técnico Muricy Ramalho é escalar Danilo como atacante - atuou dessa forma, algumas vezes, no ano passado - e manter Lenilson, destaque na vitória sobre o Corinthians, como titular. O zagueiro André Dias sofreu uma pancada na coxa esquerda e deve jogar. De novo A estréia de Ricardo Oliveira foi adiada uma vez mais. O atacante sentiu dores no joelho direito no treino desta segunda e não viaja para Buenos Aires. A intenção de Muricy era deixá-lo pelo menos no banco de reservas contra o Estudiantes. Há boas chances de que ele participe da partida contra o Inter, domingo no Beira-Rio, pela quinta rodada do Brasileiro.