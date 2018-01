Lesões adiam férias de são-paulinos Enquanto a maior parte do elenco são-paulino curte férias forçadas depois da eliminação do Campeonato Brasileiro, Maldonado, Reinaldo e Gabriel descobrem nesta segunda-feira quando serão liberados pelo Departamento Médico do clube. Os três se contundiram na reta final do Nacional e ainda estão em trabalho de recuperação. A expectativa dos médicos do São Paulo é de que os três serão liberados no máximo até sexta-feira. O volante Maldonado sofreu uma lesão no joelho direito em dividida com o jogador Rocha, da Portuguesa, dia 26 de outubro, no Canindé, em jogo válido pela primeira fase do Brasileirão. O atacante Reinaldo, que se contundiu no tornozelo esquerdo na segunda partida contra o Santos, ficará mais alguns dias em tratamento até sua total recuperação. Apesar da contusão ser leve, o jogador ainda fará algumas sessões de fisioterapia antes de entrar em férias. O lateral-direito Gabriel, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante um treino no CT, está praticamente reabilitado. A posição de Gabriel, aliás, foi considerada um dos pontos fracos do São Paulo este ano, junto com a lateral-esquerda e a zaga. Para o ano que vem, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa garantiu que irá reforçar esse setores. "Vou me reunir com a comissão técnica e os diretores antes de anunciar os reforços", afirmou. Para a lateral-direita, o nome mais provável é o de Leonardo Moura, que atuou no Palmeiras neste segundo semestre. O procurador do jogador confirmou que o acerto com o clube paulista está próximo. Na esquerda, existem dois nomes que estão sendo sondados. Kléber do Corinthians, o preferido do vice-presidente de futebol, Márcio Aranha, e Fabiano do Atlético-PR, que já demonstrou bastante interesse em jogar no São Paulo.