Lesões de Guilherme Arana e Balbuena preocupam sequência corintiana

O zagueiro Balbuena e o lateral-esquerdo Guilherme Arana serão avaliados nesta segunda-feira pelo departamento médico do Corinthians. Ambos saíram lesionados da derrota por 1 a 0 para o Vitória, no sábado, na Arena Corinthians, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e serão submetidos a exames médicos que detectarão as gravidades das contusões.

Arana sentiu um incômodo na coxa direita e nem voltou para o segundo tempo. As câmeras da tevê mostram o lateral com cara de choro no banco de reservas e uma bolsa de gelo no local da lesão.

Já Balbuena, com dores na coxa esquerda, pediu para ser substituído ao 30 minutos do segundo tempo. "Na minha última lesão, falei que não era nada e fiquei três semanas fora. Então vamos esperar os exames", disse o zagueiro após o jogo de sábado.

Independentemente do resultado do exame, Balbuena está fora da partida de quarta-feira contra a Chapecoense, em Santa Catarina. O paraguaio levou o terceiro cartão amarelo após reclamar com o juiz depois do fim do jogo e terá de cumprir suspensão.

"No fim do jogo falei de boa com o juiz, sobre um lance comigo na área, não costumo me alterar, até me surpreendi com o cartão", reclamou.

Com a suspensão de Balbuena, Léo Santos, único zagueiro à disposição no elenco, deve ser titular contra a Chapecoense. Outra opção é o técnico Fábio Carille improvisar outro jogador no setor.