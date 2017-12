Lesões fazem Palmeiras ter dúvidas na lista dos inscritos no Paulista

A diretoria do Palmeiras tem que enviar nesta quinta-feira a lista dos 28 inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista e por causa de contusões de alguns atletas ocorridas ainda na pré-temporada, o técnico Marcelo Oliveira quebra a cabeça para definir os eleitos. Não por falta de opções, já que o elenco é numeroso, mas sim, por não saber se poderá contar com importantes jogadores.

É o caso, por exemplo, de Edu Dracena, Rodrigo e Cleiton Xavier. Os dois primeiros têm lesões menos preocupantes e a tendência é que ambos sejam inscritos. Em relação a Cleiton Xavier, o meia sofreu uma grave lesão na panturrilha direita que o deixará longe dos gramados por cerca de dois meses, por isso, existe a ideia dele ficar se preparando e chegar bem na reta final do estadual e também na Libertadores.

Outro que também pode ficar fora da lista por questões médicas é o volante Gabriel. Ele se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e a previsão é que retorne aos treinamentos normais na segunda quinzena de fevereiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faltam ainda definir a situação de alguns jogadores que têm propostas, mas as conversas estão emperradas. O atacante Cristaldo está nos planos do Rubin Kazan, já tem tudo acertado verbalmente, mas os russos ainda não formalizaram a proposta para os palmeirenses. Por isso, sua utilização no estadual ainda é dúvida.

O meia Fellype Gabriel e o zagueiro Nathan também não estão nos planos e procuram clubes para serem emprestados. Já Mouche foi até liberado do treino desta quarta-feira para viajar e acertar com o Lanús, da Argentina.