Lesões preocupam Oswaldo após empate do Botafogo O empate em 0 a 0 com o Sobradinho, na noite de quarta-feira, foi o que menos preocupou Oswaldo de Oliveira. O técnico do Botafogo estava mais aborrecido com as possíveis lesões sofridas por Lodeiro e Julio Cesar. O meia uruguaio sentiu um problema muscular na perna esquerda e vai ser submetido a um exame de imagem para avaliar a extensão da lesão.