Lesões tiram zagueiros Alex e Luisão da seleção brasileira O zagueiro brasileiro Alex, do PSV Eindhoven, sofreu uma lesão na coxa esquerda no último domingo, durante uma partida do Campeonato Holandês, e, de acordo com o site do clube, o jogador pode ficar de fora do restante da temporada. "Alex sentiu um estiramento no momento deu um chute para tirar uma bola de nossa área. Pode ter sido um rompimento dos adutores. Neste caso, teremos sorte se ele puder voltar nesta temporada", afirmou o treinador da equipe, o holandês Ronald Koeman. O jogador da seleção brasileira será submetido nesta segunda-feira a exames médicos para determinar a gravidade da lesão, mas segundo o PSV, o zagueiro deve ficar de seis a sete semanas afastados dos gramados. Com isto, Alex está fora das partidas das quartas-de-final da Liga dos Campeões, em abril, contra o Liverpool. Além disso, o ex-santista também está fora dos amistosos da seleção diante de Chile e Gana, nos próximos dias 24 e 27 de março, respectivamente. Além dele, o defensor Luisão sofreu uma lesão no joelho direito e também ficará de fora dos jogos do Brasil. Ele machucou o local na partida da sua equipe, o Benfica, contra o Paris Saint-Germain, na última quinta-feira, pela Copa da Uefa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não informou se o técnico Dunga convocará substitutos para os atletas cortados. Atuliazada às 15h30