Letônia e Rússia empatam por 1 a 1 As seleções da Letônia e Rússia empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira, em Riga, em partida válida pelo Grupo 3 das Eliminatórias da Copa do Mundo. Astafjevs abriu a contagem para os donos da casa, aos seis minutos do primeiro tempo. A Rússia reagiu e empatou aos 26, com Arshavin. O resultado foi ruim para os dois. A Rússia precisava vencer para alcançar a Eslováquia, que tem 17 pontos e enfrenta ainda hoje a fraca Liechtenstein. Mesmo jogando fora de casa, os eslovacos devem ganhar e abrir nova vantagem. A Letônia, que chega a 14 pontos, fica com chances remotas de classificação. O líder dessa chave é Portugal, do brasileiro Luiz Felipe Scolari, que tem 20 pontos ganhos em oito rodadas.