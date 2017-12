Letônia elimina Turquia em Istambul Terceira colocada na Copa da Coréia/Japão, a Turquia está fora da Eurocopa de 2004, torneio de seleções européias que acontecerá em Portugal. E a eliminação veio em casa, no jogo disputado nesta quarta-feira, em Istambul. Com o empate por 2 a 2 com a Letônia, os turcos perderam a vaga na repescagem, já que o adversário tinha vencido o primeiro confronto por 1 a 0. A Turquia até que começou melhor, fazendo 2 a 0 com Mansiz e Sukur. Mas, aos 21 minutos do segundo tempo, Laizans marcou o primeiro gol da Letônia. Depois, aos 32, Verpakovskis deixou tudo igual.