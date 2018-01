Levante bate Barcelona na Copa do Rei Com um gol de pênalti marcado por Rivera, aos dez minutos do primeiro tempo, o Levante, da segunda divisão espanhola, derrotou o Barcelona, nesta quinta-feira, no primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa do Rei. No outro jogo, o Sevilla venceu, de virada, o Villarreal por 3 a 1. Belletti abriu o placar, mas Júlio Baptista (2) e Daniel Alves - os três no segundo tempo - marcaram para o Sevilla.