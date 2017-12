Levante paga o pato: 5 a 0 Real Madrid O Levante pagou o pato pelo momento ruim que o Real Madrid passando e saiu do Santiago Bernabeu com uma derrota por 5 a 0 nas costas. O resultado foi um alívio para os ?galáticos?, que vinham de uma humilhante derrota por 3 a 0 diante do Barcelona e um empate em casa (1 a 1) com o Bayer Leverkusen pela Copa dos Campeões. A equipe entrou em campo pressionada, porque no sábado o Barça havia vencido o Getafe por 2 a 1 e colocado 10 pontos de vantagem (32 a 22). E demorou para se encontrar no jogo. O Levante se defendia bem e ainda levava perigo nos contra-ataques. A situação começou a clarear aos 42 minutos, quando Ronaldinho invadiu a área e abriu o placar na única chance criada pelo Real na primeira etapa. O time voltou mais tranqüilo para o segundo tempo e teve sorte de fazer outro gol logo de cara. Aos cinco minutos, Figo avançou com a bola e acertou um belo chute de fora da área. Esse gol matou o Levante, que perdeu a motivação e ficou à merce do Real Madrid. E um time que tem tantos craques geralmente é mortal quando tem espaço para organizar as jogadas. Um minuto depois, Ronaldinho marcou o terceiro - o seu sétimo no campeonato. Aos 10 minutos, Beckham fez um golaço de fora da área. Com a vitória assegurada, o Real pisou no freio à espera do apito final. Mas chegou ao quinto gol graças à vontade do inglês Michael Owen, que entrou aos 21 minutos em lugar de Raúl e não sossegou enquanto não fez o seu, aos 40. Em Sevilha, o Betis derrotou o Villarreal por 2 a 1 e completou 10 partidas sem perder na competição, chegando ao quarto lugar com 21 pontos. O destaque da partida foi o atacante Ricardo Oliveira, que marcou os dois gols. Agora, o ex-atacante do Santos já tem oito gols no campeonato, apenas dois a menos que o artilheiro - o camaronês Eto?o, do Barcelona. Ele está se entendendo muito bem com Edu (ex-São Paulo) e Joaquin. E o time tem tirado proveito de sua velocidade. Na partida deste domingo, seus dois gols foram em jogadas de contra-ataque. O primeiro saiu aos 21 minutos, quando o Villarreal mandava no jogo. Ele entrou na área e marcou com um chute cruzado. A vantagem deu mais espaço para o time da casa contra-atacar. E aos 40 minutos veio o segundo gol. O Villarreal diminuiu aos 14 minutos do segundo tempo com um gol de Guayre. Mas depois disso não teve força para causar muitos problemas à defesa do Betis. A decepção do dia foi o Sevilla, que perdeu por 4 a 1 para o Osasuna e caiu para o quinto lugar, com 21 pontos. O jogo estava equilibrado, com o placar mostrando 2 a 1, quando o Sevilla teve o zagueiro Javi Navarro expulso aos 23 minutos da segunda etapa. Com um a menos em campo, o time levou dois gols nos últimos sete minutos. O Málaga, do atacante Amoroso, também foi mal. Jogando em casa, perdeu por 2 a 0 para o fraco Albacete. E o Valencia ganhou do Mallorca por 2 a 0.