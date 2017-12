Leve comoção cerebral tira goleiro da Suécia da estréia O goleiro titular da Suécia, Andreas Isaksson, está fora da partida de estréia da equipe marcada para sábado, em Dortmund, contra Trinidad e Tobago. Ele sofreu uma leve comoção cerebral depois de atingido no rosto por uma bola chutada pelo volante Kim Kaellstroem, durante treino realizado nesta quarta-feira. "Ele recebeu uma bolada no rosto e bateu com a cabeça no chão", disse o médico da delegação sueca, Anders Vallentin. "Não chegou a ficar inconsciente em nenhum momento, mas ficou tonto e os sintomas permaneceram durante várias horas. Assim seria prematuro escalá-lo para o jogo contra Trinidad e Tobago. Ele vai precisar de cinco ou seis dias para reunir plenas condições de jogo". O técnico Lars Lager Back ainda não definiu se Isaksson será substituído por Rami Shaaban, ex-arqueiro do Arsenal e atualmente jogando na equipe norueguesa do Fredrikstad, ou John Alvbaage, que atua no dinamarquês Viborg. Além de Suécia e Trinidad e Tobago, o grupo B conta com as seleções de Inglaterra e Paraguai, que também se enfrentam no sábado, em Frankfurt.