Leverkusen anuncia retorno de Kramer para próxima temporada

O Bayer Leverkusen já tem um reforço confirmado para a próxima temporada do futebol europeu, e trata-se de um velho conhecido da torcida. Nesta segunda-feira, o clube anunciou o retorno do volante Christoph Kramer para 2015/2016, depois de um longo período emprestado para outras equipes. Ele ainda assinou uma renovação contratual por mais dois anos, até 2019.

Kramer disputou a última temporada pelo Borussia Mönchengladbach e foi tão bem que acabou convocado pelo técnico Joachim Löw para a Copa do Mundo. Com a lesão de Khedira, foi titular na decisão diante da Argentina, mas precisou ser substituído com 30 minutos de jogo após sofrer uma forte pancada na cabeça.

Mesmo sendo considerado uma jovem promessa do futebol alemão, Kramer praticamente não teve chances no Bayer. Revelado nas divisões de base do clube, foi emprestado para o Bochum assim que subiu para o profissional. Depois de dois anos, voltou a Leverkusen em 2013, mas foi logo encaminhado para o Mönchengladbach.

Suas boas atuações parecem finalmente ter convencido o Bayer. "O Kramer vai fortalecer o time em uma posição muito estratégica do meio de campo", comentou o diretor esportivo do clube, o ex-jogador Rudi Völler.