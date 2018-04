Leverkusen bate o Frankfurt e assume 3º lugar do Alemão

O Bayer Leverkusen alcançou sua quinta vitória seguida ao bater o Eintracht Frankfurt, por 3 a 0, neste sábado, pela 30.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, aliado à derrota do Hertha Berlin por 2 a 1 para o Hoffenheim, fora de casa, permitiu ao Leverkusen assumir o terceiro lugar da competição, aproximando-se de jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Ao somar 15 pontos nas últimas cinco rodadas, o Leverkusen foi a 51 e deixou para trás o Hertha Berlin, que tem 49. O Borussia Mönchengladbach, que perdeu para o lanterna Hannover na sexta-feira, está estacionado nos 45. Faltam apenas quatro rodadas para o fim da competição. O terceiro colocado vai à fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o quarto tem que disputar a fase preliminar.

A vaga na Liga dos Campeões pode ser assegurada para o Leverkusen daqui a duas semanas, quando a equipe recebe o Hertha. Alcançar o Borussia Dortmund, segundo colocado, porém, é impossível, uma vez que a equipe amarela já soma 68 pontos.

Neste sábado, Kampl abriu o placar aos 25 minutos da segunda etapa com uma pancada da entrada da área, de primeira, antes que a bola caísse no chão. Brandt fez o segundo seis minutos depois e Bellarabi fechou o placar aos 45.

Já o Hertha saiu na frente do Hoffenheim com Stark e levou o empate com Schär. Marc Uth virou para o time da casa aos 40 do segundo tempo. Com a vitória, o Hoffenheim foi a 34, ainda que não tenha conseguido se afastar da zona de rebaixamento.

É que, com exceção do Eintracht Frankfurt, todos os últimos colocados ganharam. Depois de dar trabalho ao Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Wolfsburg levou 3 a 1 do Werder Bremen fora de casa. O Augsburg venceu o Stuttgart por 1 a 0 diante da sua torcida. Já o Darmstadt 98 fez 2 a 0 no Ingolstadt.

No 16.º lugar - posição que o obrigaria a jogar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão -, o Werder tem 31 pontos. Logo acima aparecem Stuttgart (31), Augsburg (33), Hoffenheim (34), Colônia (34) e Hamburgo (34). Esses dois jogam no domingo, ainda. Com 27, o Eintracht Frankfurt só aparece à frente do Hannover, que tem 21 e precisa de um milagre para escapar - tem que ganhar os quatro jogos restantes e torcer para o Werder não vencer nenhuma.